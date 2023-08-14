РИА Новости: российское вертолётное звено за десять минут уничтожило пять единиц техники ВСУ
Об этом информирует РИА Новости.
По словам военного, вверенное ему звено заканчивало дежурство, когда разведка доложила, что ВСУ накапливают бронетехнику в районе Орехова.
«Всем, кто нёс на тот момент дежурство, была поставлена боевая задача остановить технику противника», — сказал командир.
Отмечается, что российскими лётчиками были уничтожены немецкий танк Leopard, две БМП Bradley и два броневика — американский MaxxPro и турецкий Kirpi.
Ранее подполье помогло ВС России уничтожить склад и 30 боевиков ВСУ под Херсоном.
Также ВС России пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного.