РИА Новости: российское вертолётное звено за десять минут уничтожило пять единиц техники ВСУ

Командир российского вертолётного звена с позывным Самара рассказал, что несколько дней назад на Ореховском участке южного фронта его звено за десять минут уничтожило пять единиц бронетехники украинских войск зарубежного производства.