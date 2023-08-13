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В зоне спецоперации опробована новая система разведки «Квазимачта»

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Концерн «Калашников» опробовал новую систему разведки «Квазимачта» в зоне проведения российской спецоперации на Украине, сообщил президент концерна Алан Лушников.
В зоне спецоперации опробована новая система разведки «Квазимачта»
  • РИА Новости

«Вы видели на нашем открытом показе большой хороший комплекс — это «Квазимачта». Коптер, который используется в разведке», — цитирует РИА Новости Лушникова.

По его словам, коптер хорошо показал себя во время апробации в зоне СВО.

Он отметил, что данный комплекс будет предложен государственному заказчику.

Ранее первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что предприятия госкорпорации работают над созданием модернизированной самоходной артиллерийской установки «Мальва» с повышенной дальностью стрельбы для противодействия гаубицам НАТО.

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