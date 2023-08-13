В зоне спецоперации опробована новая система разведки «Квазимачта»
- РИА Новости
«Вы видели на нашем открытом показе большой хороший комплекс — это «Квазимачта». Коптер, который используется в разведке», — цитирует РИА Новости Лушникова.
По его словам, коптер хорошо показал себя во время апробации в зоне СВО.
Он отметил, что данный комплекс будет предложен государственному заказчику.
Ранее первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что предприятия госкорпорации работают над созданием модернизированной самоходной артиллерийской установки «Мальва» с повышенной дальностью стрельбы для противодействия гаубицам НАТО.