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Украинский врач рассказал о 21 тысяче раненых бойцов ВСУ в Днепропетровске с начала СВО

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С начала спецоперации России на Украине в 2022 году к врачам клинической больницы имени Мечникова в Днепропетровске поступили около 21 тыс. раненых украинских военных, рассказал главный врач больницы Сергей Рыженко.
Украинский врач рассказал о 21 тысяче раненых бойцов ВСУ в Днепропетровске с начала СВО
  • AP

«Каждый день больница Мечникова принимает от 50 до 100 очень и очень тяжёлораненых... Из этой 21 тыс. солдат у 2 тыс. отсутствовали конечности», — приводит слова Рыженко издание The Guardian.

По его словам, таким раненым первую операцию проводят рядом с полем боя, но 90% таких случаев заканчиваются ампутацией в больнице.

В материале говорится, что основной причиной таких показателей являются минные поля.

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.

31 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения.

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