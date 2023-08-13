ВС России уничтожили гаубицу М777 с боекомплектом и расчётом под Херсоном

ВС России за сутки уничтожили под Херсоном три украинские 120-мм миномёта вместе с расчётами и гаубицу М777.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: три 120-мм миномётных расчёта и боекомплект к ним, гаубица М-777 с боекомплектом», — сказал собеседник агентства.

Также ВС России потопили в Днепре лодку с пятью боевиками.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Роджер Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь.