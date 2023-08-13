ВС России уничтожили гаубицу М777 с боекомплектом и расчётом под Херсоном
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: три 120-мм миномётных расчёта и боекомплект к ним, гаубица М-777 с боекомплектом», — сказал собеседник агентства.
Также ВС России потопили в Днепре лодку с пятью боевиками.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Роджер Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь.