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ВС России уничтожили гаубицу М777 с боекомплектом и расчётом под Херсоном

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ВС России за сутки уничтожили под Херсоном три украинские 120-мм миномёта вместе с расчётами и гаубицу М777.
ВС России уничтожили гаубицу М777 с боекомплектом и расчётом под Херсоном
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: три 120-мм миномётных расчёта и боекомплект к ним, гаубица М-777 с боекомплектом», — сказал собеседник агентства.

Также ВС России потопили в Днепре лодку с пятью боевиками.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Роджер Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь.

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