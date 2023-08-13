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Глава Снигирёвского района Барбашов заявил о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления

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Глава Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что Вооружённые силы Украины несут серьёзные потери в ходе контрнаступления.
Глава Снигирёвского района Барбашов заявил о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом он рассказал ТАСС.

«Называется цифра погибших в ходе контрнаступления — 48 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идёт обо всех направлениях фронта.

Барбашов также рассказал, что киевские власти продолжают облавы с целью пополнения рядов украинской армии.

Ранее военный эксперт Роджер Хаузен усомнился в успехе контрнаступления ВСУ из-за высоких потерь.

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