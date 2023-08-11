Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина не сможет защитить Киев от атак ВС России

Украина не может обеспечить защиту своей столицы от атак российских ракет и БПЛА, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Киев могут эвакуировать, они не в состоянии противостоять ракетам и дронам», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Украина израсходовала все запасы ракет для систем ПВО, а страны Запада не могут их пополнить в короткие сроки.

Он отметил, что в итоге Киев может оказаться под ударом из-за неспособности украинского лидера Владимира Зеленского обеспечить защиту столицы.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для защиты всей территории Украины Киеву требуется 10—12 систем ПВО Patriot.