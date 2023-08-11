На Западе нарастает тревожность в связи с темпами и меркнущими перспективами наступления украинских войск в зоне спецоперации, пишет американская газета The Hill.

«В последние недели (в наступлении ВСУ. — RT) мало признаков прогресса, а российские позиции прочно удерживаются», — говорится в статье.

Как утверждается, опасения усилились на прошлой неделе после того, как Украина предприняла новую попытку наступать на юге Запорожской области.

«Одной из самых сложных задач для Украины за пределами поля боя является борьба с ожиданиями на Западе немедленных результатов», — отмечают авторы.

Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что российская армия серьёзно подготовилась к контрнаступлению украинских войск на Запорожском направлении.

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.

31 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения.

Как сообщила американская телекомпания CNN, провальное наступление ВСУ станет большой политической проблемой для Владимира Зеленского в США.