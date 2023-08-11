Власти ЛНР сообщили о DDoS-атаке на телекоммуникационные сети республики
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР.
«9 августа началась массированная атака на ресурсы республиканских провайдеров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории ЛНР наблюдаются веерные перебои в работе сети интернет.
Специалисты сдерживают атаку, пресекая попытки взлома.
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ранее в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что считает преждевременным восстановление работы мобильного интернета в ЛНР.