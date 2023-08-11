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В ДНР заявили о планах по созданию базы по сборке легкомоторных самолётов в Мариуполе

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В Мариуполе при поддержке Санкт-Петербурга собираются создать базу по сборке легкомоторных самолётов.
В ДНР заявили о планах по созданию базы по сборке легкомоторных самолётов в Мариуполе
  • РИА Новости

Об этом сообщили в мининформации Донецкой Народной Республики, передаёт РИА Новости.

Инвесторы собираются потратить порядка трёх миллиардов рублей на создание подобной базы. Легкомоторные самолёты можно будет использовать в России, Арктике и Антарктике для пассажирских перевозок и в работе МЧС, медслужб и других экстренных служб.

«Благодаря базе в городе появится около 400 новых рабочих мест. Сейчас стороны определяют потенциально подходящие территории для строительства авиационного предприятия», — заявило ведомство.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что жители Мариуполя активно возвращаются в город, за год его население выросло до 270 тысяч человек. В городе также отремонтировали дороги и поставили светофоры.

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