В ДНР заявили о планах по созданию базы по сборке легкомоторных самолётов в Мариуполе

В Мариуполе при поддержке Санкт-Петербурга собираются создать базу по сборке легкомоторных самолётов.

Об этом сообщили в мининформации Донецкой Народной Республики, передаёт РИА Новости.

Инвесторы собираются потратить порядка трёх миллиардов рублей на создание подобной базы. Легкомоторные самолёты можно будет использовать в России, Арктике и Антарктике для пассажирских перевозок и в работе МЧС, медслужб и других экстренных служб.

«Благодаря базе в городе появится около 400 новых рабочих мест. Сейчас стороны определяют потенциально подходящие территории для строительства авиационного предприятия», — заявило ведомство.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что жители Мариуполя активно возвращаются в город, за год его население выросло до 270 тысяч человек. В городе также отремонтировали дороги и поставили светофоры.