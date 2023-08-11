Узнать больше

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ скоро захотят сместить Зеленского из-за ситуации на фронте

Короткая ссылка
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что Вооружённые силы Украины скоро захотят сместить украинского лидера Владимира Зеленского из-за сложной для ВСУ ситуации на фронте.
Экс-разведчик США Риттер: ВСУ скоро захотят сместить Зеленского из-за ситуации на фронте
  • Gettyimages.ru

Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала George Galloway.

«Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: «С нас хватит. Мы складываем оружие», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Риттер, отчаяние украинской армии растёт вместе с количеством жертв среди военных ВСУ.

Эксперт также выразил уверенность, что конфликт не закончится на тех условиях, которые выдвигает Зеленский.

Ранее Риттер отметил, что в случае отказа от мирных переговоров на российских условиях Украину ждёт катастрофа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить