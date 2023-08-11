Экс-разведчик США Риттер: ВСУ скоро захотят сместить Зеленского из-за ситуации на фронте
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Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала George Galloway.
«Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: «С нас хватит. Мы складываем оружие», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил Риттер, отчаяние украинской армии растёт вместе с количеством жертв среди военных ВСУ.
Эксперт также выразил уверенность, что конфликт не закончится на тех условиях, которые выдвигает Зеленский.
Ранее Риттер отметил, что в случае отказа от мирных переговоров на российских условиях Украину ждёт катастрофа.