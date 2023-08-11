Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что Вооружённые силы Украины скоро захотят сместить украинского лидера Владимира Зеленского из-за сложной для ВСУ ситуации на фронте.

Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала George Galloway.

«Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: «С нас хватит. Мы складываем оружие», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Риттер, отчаяние украинской армии растёт вместе с количеством жертв среди военных ВСУ.

Эксперт также выразил уверенность, что конфликт не закончится на тех условиях, которые выдвигает Зеленский.

Ранее Риттер отметил, что в случае отказа от мирных переговоров на российских условиях Украину ждёт катастрофа.