Балицкий заявил об отсутствии у ВС России необходимости экономить боеприпасы

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Россия 24» заявил об отсутствии у ВС России необходимости экономить боеприпасы.

«Вооружённые силы сейчас снабжаются гораздо лучше, и практически всё, что необходимо, всё есть. По крайней мере, БК (боекомплекты. — RT) мы не экономим так, как экономили ещё полгода назад», — цитирует его ТАСС.

По его словам, российские военнослужащие, в частности, снабжены «в достатке» снарядами калибра 152 мм.

Ранее Балицкий заявил, что российские войска пресекли попытку ВСУ на танках совершить прорыв в районе Работина.