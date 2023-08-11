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«Известия»: бойцы интербригады «Пятнашка» взяли под свой контроль трассу на Орловку

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Российские военные интернациональной бригады «Пятнашка» взяли под свой контроль трассу на Орловку.
«Известия»: бойцы интербригады «Пятнашка» взяли под свой контроль трассу на Орловку
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

«Наше подразделение взяло эту выходящую дорогу из Авдеевки, по которой идёт пополнение ВСУ личным составом, боекомплектами и всем остальным, в чём нуждаются фашисты», — рассказал изданию российский боец с позывным Барс.

По его словам, с потерей контроля над дорогой ВСУ будет сложно получать подкрепление по этому направлению, так как переброска сил и подвоз всего необходимого будет проходить под постоянным обстрелом российских сил.

Также Барс добавил, что у ВСУ с каждым днём всё меньше сил на то, чтобы оказывать сопротивление российским войскам.

Вместе с этим российский военнослужащий с позывным Татарин рассказал, что Авдеевское направление считается сложным и справиться здесь могут только самые сильные и самоотверженные.

«Если нужно вытащить раненого из опасной зоны — идут и вытаскивают на свой страх и риск», — рассказал Татарин.

Ранее российские военные рассказали корреспонденту RT Владу Андрице о попытках ВСУ выйти на дорогу, которая идёт от Славянска.

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