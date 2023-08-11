«Известия»: бойцы интербригады «Пятнашка» взяли под свой контроль трассу на Орловку

Российские военные интернациональной бригады «Пятнашка» взяли под свой контроль трассу на Орловку.

Об этом сообщают «Известия».

«Наше подразделение взяло эту выходящую дорогу из Авдеевки, по которой идёт пополнение ВСУ личным составом, боекомплектами и всем остальным, в чём нуждаются фашисты», — рассказал изданию российский боец с позывным Барс.

По его словам, с потерей контроля над дорогой ВСУ будет сложно получать подкрепление по этому направлению, так как переброска сил и подвоз всего необходимого будет проходить под постоянным обстрелом российских сил.

Также Барс добавил, что у ВСУ с каждым днём всё меньше сил на то, чтобы оказывать сопротивление российским войскам.

Вместе с этим российский военнослужащий с позывным Татарин рассказал, что Авдеевское направление считается сложным и справиться здесь могут только самые сильные и самоотверженные.

«Если нужно вытащить раненого из опасной зоны — идут и вытаскивают на свой страх и риск», — рассказал Татарин.

Ранее российские военные рассказали корреспонденту RT Владу Андрице о попытках ВСУ выйти на дорогу, которая идёт от Славянска.