Глава МИД Украины Кулеба признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно
- AP
Об этом он сказал в интервью газете El Mundo.
«Контрнаступление продвигается медленно, но неустанно», — констатировал дипломат.
Одной из основных причин медленного наступления Кулеба назвал сильные оборонительные позиции, возведённые российской армией.
10 августа Минобороны Украины сообщило об увеличении сроков контрнаступления из-за смены тактики ВСУ.
Снайпер ВСУ Константин Прошинский признал, что у Украины нет ни одного шанса выйти не только на границы 1991 года, но и на границы до 24 февраля прошлого года.