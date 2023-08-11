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Глава МИД Украины Кулеба признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленно.
Глава МИД Украины Кулеба признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно
  • AP

Об этом он сказал в интервью газете El Mundo.

«Контрнаступление продвигается медленно, но неустанно», — констатировал дипломат.

Одной из основных причин медленного наступления Кулеба назвал сильные оборонительные позиции, возведённые российской армией.

10 августа Минобороны Украины сообщило об увеличении сроков контрнаступления из-за смены тактики ВСУ.

Снайпер ВСУ Константин Прошинский признал, что у Украины нет ни одного шанса выйти не только на границы 1991 года, но и на границы до 24 февраля прошлого года.

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