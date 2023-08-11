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Медведев заявил, что капитуляция Украины привела бы к миру

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Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выказал уверенность, что капитуляция Украины привела бы к миру, однако такого развития событий не желают Соединённые Штаты.
Медведев заявил, что капитуляция Украины привела бы к миру
  • РИА Новости

Об этом Медведев написал в Telegram.

«Страдающим людям в окопах разделённой страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру», — говорится в сообщении политика.

Однако, подчеркнул Медведев, установления мира не желает Вашингтон, который стремится к безраздельной власти и ради неё не жалеет украинцев.

Ранее Медведев заявлял, что Украина находится на стадии полураспада.

10 августа Минобороны Украины сообщило об увеличении сроков контрнаступления из-за смены тактики ВСУ.

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