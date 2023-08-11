Медведев заявил, что капитуляция Украины привела бы к миру
- РИА Новости
Об этом Медведев написал в Telegram.
«Страдающим людям в окопах разделённой страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру», — говорится в сообщении политика.
Однако, подчеркнул Медведев, установления мира не желает Вашингтон, который стремится к безраздельной власти и ради неё не жалеет украинцев.
Ранее Медведев заявлял, что Украина находится на стадии полураспада.
10 августа Минобороны Украины сообщило об увеличении сроков контрнаступления из-за смены тактики ВСУ.