Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выказал уверенность, что капитуляция Украины привела бы к миру, однако такого развития событий не желают Соединённые Штаты.

Об этом Медведев написал в Telegram.

«Страдающим людям в окопах разделённой страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру», — говорится в сообщении политика.

Однако, подчеркнул Медведев, установления мира не желает Вашингтон, который стремится к безраздельной власти и ради неё не жалеет украинцев.

Ранее Медведев заявлял, что Украина находится на стадии полураспада.

10 августа Минобороны Украины сообщило об увеличении сроков контрнаступления из-за смены тактики ВСУ.