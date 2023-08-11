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ТАСС: ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами к иностранной артиллерии под Херсоном

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Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили на Херсонском направлении украинский склад с боеприпасами, в том числе к артиллерийским системам иностранного производства.
ТАСС: ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами к иностранной артиллерии под Херсоном
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

«На херсонском направлении уничтожены: лодка и пять боевиков ВСУ, склад с боеприпасами, в том числе и боеприпасы к артиллерийским системам иностранного производства», — сказал собеседник.

Уточняется, что вместе с этим российские военные поразили гаубицу М777 с боекомплектом, украинский миномётный расчёт и ряд других целей.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в ДНР склад боеприпасов 28-й механизированной бригады украинской армии.

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