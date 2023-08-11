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Военный эксперт Фельди назвал начало контрнаступления ВСУ самоубийственным решением

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Венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда «Защищённое общество» Ласло Фельди высказал мнение, что решение о начале контрнаступления Вооружённых сил Украины было самоубийственным.
Военный эксперт Фельди назвал начало контрнаступления ВСУ самоубийственным решением
  • AP
  • © Libkos

Об этом Фельди сказал в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства выразил уверенность, что все американские и европейские военные эксперты единогласно назвали бы контрнаступление напрасным.

«Его начало было не военно-политическим решением, а политическим, глупым, самоубийственным и означающим уничтожение тысяч людей, с профессиональной точки зрения, совершенно напрасно», — отметил он.

Фельди добавил, что Россия выстроила такую систему обороны, которую невозможно преодолеть при помощи традиционного оружия.

Ранее снайпер ВСУ Константин Прошинский признал, что у Украины нет ни одного шанса выйти не только на границы 1991 года, но и на границы до 24 февраля прошлого года.

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