Военный эксперт Фельди назвал начало контрнаступления ВСУ самоубийственным решением
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Об этом Фельди сказал в беседе с РИА Новости.
Собеседник агентства выразил уверенность, что все американские и европейские военные эксперты единогласно назвали бы контрнаступление напрасным.
«Его начало было не военно-политическим решением, а политическим, глупым, самоубийственным и означающим уничтожение тысяч людей, с профессиональной точки зрения, совершенно напрасно», — отметил он.
Фельди добавил, что Россия выстроила такую систему обороны, которую невозможно преодолеть при помощи традиционного оружия.
Ранее снайпер ВСУ Константин Прошинский признал, что у Украины нет ни одного шанса выйти не только на границы 1991 года, но и на границы до 24 февраля прошлого года.