Венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда «Защищённое общество» Ласло Фельди высказал мнение, что решение о начале контрнаступления Вооружённых сил Украины было самоубийственным.

Об этом Фельди сказал в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства выразил уверенность, что все американские и европейские военные эксперты единогласно назвали бы контрнаступление напрасным.

«Его начало было не военно-политическим решением, а политическим, глупым, самоубийственным и означающим уничтожение тысяч людей, с профессиональной точки зрения, совершенно напрасно», — отметил он.

Фельди добавил, что Россия выстроила такую систему обороны, которую невозможно преодолеть при помощи традиционного оружия.

Ранее снайпер ВСУ Константин Прошинский признал, что у Украины нет ни одного шанса выйти не только на границы 1991 года, но и на границы до 24 февраля прошлого года.