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Марочко заявил, что СБУ активизировала свою работу на Купянском направлении

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Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) активизировала свою работу на Купянском направлении на фоне заметного продвижения там российской армии.
Марочко заявил, что СБУ активизировала свою работу на Купянском направлении
  • AP
  • © Alex Babenko

Его слова приводит РИА Новости.

«В населённом пункте Купянск и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ», — сказал собеседник агентства.

Марочко уточнил, что СБУ усилила проверку документов у местного населения, а также ужесточила карательные меры против частных предприятий, которые отказываются вывозить из города оборудование и продукцию.

Ранее Минобороны России сообщило об улучшении позиций российских войск на Купянском направлении.

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