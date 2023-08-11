Марочко заявил, что СБУ активизировала свою работу на Купянском направлении
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Его слова приводит РИА Новости.
«В населённом пункте Купянск и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ», — сказал собеседник агентства.
Марочко уточнил, что СБУ усилила проверку документов у местного населения, а также ужесточила карательные меры против частных предприятий, которые отказываются вывозить из города оборудование и продукцию.
Ранее Минобороны России сообщило об улучшении позиций российских войск на Купянском направлении.