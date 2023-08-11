За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 179 снарядов

За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 179 различных артиллерийских боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Светлодарске, Горловке, Луганском районе, Ясиноватой, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке.

Отмечается, что в результате обстрелов в Горловке погиб мужчина, также получил ранения один человек в Донецке.

Кроме того, сообщается о повреждении 22 жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела города со стороны ВСУ.