За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 179 снарядов
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Светлодарске, Горловке, Луганском районе, Ясиноватой, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке.
Отмечается, что в результате обстрелов в Горловке погиб мужчина, также получил ранения один человек в Донецке.
Кроме того, сообщается о повреждении 22 жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела города со стороны ВСУ.