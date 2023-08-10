Зеленский провёл закрытые переговоры с военным руководством Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении закрытых переговоров с военным руководством Великобритании.

«Имел разговор с представителями военного руководства Великобритании, закрытый разговор, но результативный», — цитирует его ТАСС.

Зеленский не стал приводить подробностей диалога, однако отметил, что в Лондоне готовят новые пакеты помощи для ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что общий объём помощи, которую Украине предоставили страны Запада, превысил $160 млрд.

10 августа президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительных средств для Украины.