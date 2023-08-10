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Зеленский провёл закрытые переговоры с военным руководством Великобритании

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении закрытых переговоров с военным руководством Великобритании.
Зеленский провёл закрытые переговоры с военным руководством Великобритании
  • © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office

«Имел разговор с представителями военного руководства Великобритании, закрытый разговор, но результативный», — цитирует его ТАСС.

Зеленский не стал приводить подробностей диалога, однако отметил, что в Лондоне готовят новые пакеты помощи для ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что общий объём помощи, которую Украине предоставили страны Запада, превысил $160 млрд.

10 августа президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительных средств для Украины.

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