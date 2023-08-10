Зеленский начал поиски замены главе Минобороны Украины Резникову

Президент Украины Владимир Зеленский начал поиски замены Алексею Резникову на пост главы Минобороны страны.

По данным источников «Украинской правды» в правительстве, у Зеленского есть как минимум два кандидата.

«Первый — это вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, второй — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин», — говорится в публикации.

Отмечается, что при этом сам Резников не против занять пост посла Украины в Великобритании.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN признал, что контрнаступление ВСУ отстаёт от графика.

По данным, которые накануне привёл российский лидер Владимир Путин, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек. Мобилизационный ресурс Украины при этом истощается, отмечал он.

Так, украинские военнослужащие рассказали изданию Kyiv Post, что ВСУ теряют половину подразделения при попытке продвинуться на 1 км.