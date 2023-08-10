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Кулемзин: мужчина получил ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Мужчина получил ранения в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ.
Кулемзин: мужчина получил ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По ул. Артёма ранен мужчина 1988 года рождения», — написал он в Telegram.

По его словам, в течение суток в направлении Куйбышевского, Киевского, Петровского и Кировского районов города, а также села Луганского было выпущено 39 снарядов калибром 155 мм.

Ранее в оперштабе Новой Каховки сообщили о гибели одного мирного жителя в результате удара со стороны украинских войск.

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