Кулемзин: мужчина получил ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ
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Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По ул. Артёма ранен мужчина 1988 года рождения», — написал он в Telegram.
По его словам, в течение суток в направлении Куйбышевского, Киевского, Петровского и Кировского районов города, а также села Луганского было выпущено 39 снарядов калибром 155 мм.
Ранее в оперштабе Новой Каховки сообщили о гибели одного мирного жителя в результате удара со стороны украинских войск.