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Сальдо: на Днепре под Бериславом уничтожена лодка с украинскими военными

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Российские артиллеристы у Берислава уничтожили лодку с украинскими военными на борту.
Сальдо: на Днепре под Бериславом уничтожена лодка с украинскими военными
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Прошедшей ночью наши утопили ещё одну отошедшую от берега у Берислава лодку со всеми, кто был на борту, а потом накрыли артиллерийским огнём позицию операторов вражеских беспилотников», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что три украинских военнослужащих 8 августа переправились через Днепр и сдались в плен российским военным в Херсонской области.

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