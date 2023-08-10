Сальдо: на Днепре под Бериславом уничтожена лодка с украинскими военными
- РИА Новости
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Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Прошедшей ночью наши утопили ещё одну отошедшую от берега у Берислава лодку со всеми, кто был на борту, а потом накрыли артиллерийским огнём позицию операторов вражеских беспилотников», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что три украинских военнослужащих 8 августа переправились через Днепр и сдались в плен российским военным в Херсонской области.