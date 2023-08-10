Сальдо: на Днепре под Бериславом уничтожена лодка с украинскими военными

Российские артиллеристы у Берислава уничтожили лодку с украинскими военными на борту.

Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Прошедшей ночью наши утопили ещё одну отошедшую от берега у Берислава лодку со всеми, кто был на борту, а потом накрыли артиллерийским огнём позицию операторов вражеских беспилотников», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что три украинских военнослужащих 8 августа переправились через Днепр и сдались в плен российским военным в Херсонской области.