Власти Белоруссии сообщили, что в сентябре проведут крупное мероприятие в военной сфере

Белоруссия проведёт в сентябре крупное мероприятие в военной сфере.

Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

«В адрес всех государств — участников ОБСЕ направлено уведомление о самом крупном мероприятии военной деятельности в 2023 году, запланированном к проведению в сентябре», — написал он в Twitter.

Ревенко отметил, что Белоруссия неукоснительно выполняет свои международные обязательства.

Ранее Минобороны проинформировало о том, что белорусские военные проводят учения в обстановке, максимально приближённой к реальным боевым условиям.