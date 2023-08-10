Власти Белоруссии сообщили, что в сентябре проведут крупное мероприятие в военной сфере
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
«В адрес всех государств — участников ОБСЕ направлено уведомление о самом крупном мероприятии военной деятельности в 2023 году, запланированном к проведению в сентябре», — написал он в Twitter.
Ревенко отметил, что Белоруссия неукоснительно выполняет свои международные обязательства.
Ранее Минобороны проинформировало о том, что белорусские военные проводят учения в обстановке, максимально приближённой к реальным боевым условиям.