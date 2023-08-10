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Власти Белоруссии сообщили, что в сентябре проведут крупное мероприятие в военной сфере

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Белоруссия проведёт в сентябре крупное мероприятие в военной сфере.
Власти Белоруссии сообщили, что в сентябре проведут крупное мероприятие в военной сфере
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

«В адрес всех государств — участников ОБСЕ направлено уведомление о самом крупном мероприятии военной деятельности в 2023 году, запланированном к проведению в сентябре», — написал он в Twitter.

Ревенко отметил, что Белоруссия неукоснительно выполняет свои международные обязательства.

Ранее Минобороны проинформировало о том, что белорусские военные проводят учения в обстановке, максимально приближённой к реальным боевым условиям.

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