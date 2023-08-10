ВСУ обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Ясиноватой.

Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Светлодарск в Донецкой Народной Республике остался без воды из-за продолжения обстрелов украинскими силовиками.