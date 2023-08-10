Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов со стороны ВСУ
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Об этом сообщили городские власти.
Отмечается, что в связи с обстрелом ВСУ была повреждена линия электропередач в посёлке Луганское.
«На данный момент отсутствует напряжение на насосной станции, в связи с чем приостановлена подача водоснабжения по всему городу Светлодарск», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 9 августа при обстреле ВСУ погибла девочка.