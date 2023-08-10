Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов со стороны ВСУ

Светлодарск в Донецкой Народной Республике остался без воды из-за продолжения обстрелов украинскими силовиками.

Об этом сообщили городские власти.

Отмечается, что в связи с обстрелом ВСУ была повреждена линия электропередач в посёлке Луганское.

«На данный момент отсутствует напряжение на насосной станции, в связи с чем приостановлена подача водоснабжения по всему городу Светлодарск», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 9 августа при обстреле ВСУ погибла девочка.