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Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов со стороны ВСУ

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Светлодарск в Донецкой Народной Республике остался без воды из-за продолжения обстрелов украинскими силовиками.
Светлодарск в ДНР остался без воды из-за обстрелов со стороны ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Nikushin

Об этом сообщили городские власти.

Отмечается, что в связи с обстрелом ВСУ была повреждена линия электропередач в посёлке Луганское.

«На данный момент отсутствует напряжение на насосной станции, в связи с чем приостановлена подача водоснабжения по всему городу Светлодарск», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 9 августа при обстреле ВСУ погибла девочка.

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