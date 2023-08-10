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Гагин назвал самые горячие направления фронта спецоперации

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Наиболее горячими направлениями в зоне спецоперации являются Херсонское, Запорожское, Купянское и ряд направлений в ДНР.
Гагин назвал самые горячие направления фронта спецоперации
  • РИА Новости

Об этом рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

В интервью РИА Новости он объяснил, что под Херсоном самые горячие бои разворачиваются во время битвы за острова на Днепре. Также Гагин отметил небезопасность боестолкновений в Запорожской области.

«Прежде всего один из опасных моментов — атомная электростанция. Противник продолжает атаковать её, теперь уже с помощью дронов. Сообщения о том, что он это пытается делать, достаточно регулярные — это опасный момент, наши вооружённые силы там справляются с обороной», — добавил Гагин.

Говоря о Донецком направлении, он выделил самые горячие точки: Угледар, Марьинка, Авдеевка и Артёмовск.

Ранее Гагин заявил, что подразделения российской армии на Авдеевском направлении ведут грамотную наступательную операцию.

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