ВС Белоруссии задержали оператора дрона, пытавшегося поднять его над воинской частью
- РИА Новости
Об этом заявило Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.
Также ведомство сообщило, что бойцы пресекли попытки проникновения на охраняемые территории и объекты за прошедшие две недели. Военные передали задержанных органам охраны правопорядка.
Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы предотвратили несколько попыток полётов летательных аппаратов над охраняемой территорией. Все военные, которые проявили бдительность и решительность, представлены к наградам.
Ранее Минобороны проинформировало, что белорусские военные проводят учения в обстановке, максимально приближённой к реальным боевым условиям.