ВС Белоруссии задержали оператора дрона, пытавшегося поднять его над воинской частью

Военнослужащие белорусской армии задержали оператора беспилотника, который пытался запустить его над одной из воинских частей.

Об этом заявило Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

Также ведомство сообщило, что бойцы пресекли попытки проникновения на охраняемые территории и объекты за прошедшие две недели. Военные передали задержанных органам охраны правопорядка.

Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы предотвратили несколько попыток полётов летательных аппаратов над охраняемой территорией. Все военные, которые проявили бдительность и решительность, представлены к наградам.

Ранее Минобороны проинформировало, что белорусские военные проводят учения в обстановке, максимально приближённой к реальным боевым условиям.