В Киеве проведут учения на случай длительного отсутствия электричества
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«Сейчас у нас есть 15 сценариев. В августе проведём тренировку на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент есть понимание того, чего ожидать.
Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о невозможности восстановить все повреждённые объекты энергетики.
В июле в «Укрэнерго» заявили, что жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, так как неизвестно, будут ли отключения электричества предстоящей зимой.