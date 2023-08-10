В Киеве проведут учения на случай длительного отсутствия электричества

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Пётр Пантелеев заявил, что в Киеве проведут в августе учения для энергетиков, чтобы город подготовился к возможности длительного отсутствия электричества, сообщает телеканал ТСН.

«Сейчас у нас есть 15 сценариев. В августе проведём тренировку на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент есть понимание того, чего ожидать.

Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о невозможности восстановить все повреждённые объекты энергетики.

В июле в «Укрэнерго» заявили, что жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, так как неизвестно, будут ли отключения электричества предстоящей зимой.