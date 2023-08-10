Венгерский журналист Штир: Россия сможет вести СВО несколько лет, Киев столько не выдержит
- РИА Новости
По мнению специалиста, у России больше запасов в живой силе и технике, чем у Украины.
«Техника у Украины будет, Запад даст новую, но техники недостаточно, чтобы прорвать российский фронт. А в живой силе у России намного больше запас, чем у Украины», — прокомментировал журналист в ходе беседы с РИА Новости.
Он также считает, что украинское контрнаступление не было успешным и продолжится только из-за давления Запада.
«Украинцы это чувствовали, неслучайно его не начали весной, хотя собирались», — уточнил Штир.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что украинским военнослужащим в ходе контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не удалось дойти даже до первой линии российской обороны.
Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия перехватила инициативу на передовой.