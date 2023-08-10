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Венгерский журналист Штир: Россия сможет вести СВО несколько лет, Киев столько не выдержит

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Россия может продолжать специальную военную операцию на Украине в течение нескольких лет, в то время как у Украины не хватит ресурсов, заявил венгерский журналист Габор Штир.
Венгерский журналист Штир: Россия сможет вести СВО несколько лет, Киев столько не выдержит
  • РИА Новости

По мнению специалиста, у России больше запасов в живой силе и технике, чем у Украины.

«Техника у Украины будет, Запад даст новую, но техники недостаточно, чтобы прорвать российский фронт. А в живой силе у России намного больше запас, чем у Украины», — прокомментировал журналист в ходе беседы с РИА Новости.

Он также считает, что украинское контрнаступление не было успешным и продолжится только из-за давления Запада.

«Украинцы это чувствовали, неслучайно его не начали весной, хотя собирались», — уточнил Штир.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что украинским военнослужащим в ходе контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не удалось дойти даже до первой линии российской обороны.

Также экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия перехватила инициативу на передовой.

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