Узнать больше

Власти Харьковской области допускают возможность обязательной эвакуации 11 тысяч жителей

Короткая ссылка
Украинские власти Харьковской области допускают возможность обязательной эвакуации более 11 тыс. человек из прифронтовых населённых пунктов Купянского района.

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Из 53 населённых пунктов Купянского района, расположенных близко к зоне боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей», — цитирует чиновника ТАСС.

Такое решение может быть принято «в связи с обострением оперативной обстановки».

Ориентировочно эвакуации подлежат более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей, отметил Синегубов.

Как стало известно ранее, украинские власти предложили жителям Купянского района Харьковской области эвакуироваться.

Минобороны России 9 августа сообщило, что группировка войск «Запад» на Купянском направлении в течение суток продолжила наступательные действия и улучшила тактическое положение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить