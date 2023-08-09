Власти Харьковской области допускают возможность обязательной эвакуации 11 тысяч жителей

Украинские власти Харьковской области допускают возможность обязательной эвакуации более 11 тыс. человек из прифронтовых населённых пунктов Купянского района.

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Из 53 населённых пунктов Купянского района, расположенных близко к зоне боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей», — цитирует чиновника ТАСС.

Такое решение может быть принято «в связи с обострением оперативной обстановки».

Ориентировочно эвакуации подлежат более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей, отметил Синегубов.

Как стало известно ранее, украинские власти предложили жителям Купянского района Харьковской области эвакуироваться.

Минобороны России 9 августа сообщило, что группировка войск «Запад» на Купянском направлении в течение суток продолжила наступательные действия и улучшила тактическое положение.