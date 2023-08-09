Власти Харьковской области допускают возможность обязательной эвакуации 11 тысяч жителей
Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
«Из 53 населённых пунктов Купянского района, расположенных близко к зоне боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей», — цитирует чиновника ТАСС.
Такое решение может быть принято «в связи с обострением оперативной обстановки».
Ориентировочно эвакуации подлежат более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей, отметил Синегубов.
Как стало известно ранее, украинские власти предложили жителям Купянского района Харьковской области эвакуироваться.
Минобороны России 9 августа сообщило, что группировка войск «Запад» на Купянском направлении в течение суток продолжила наступательные действия и улучшила тактическое положение.