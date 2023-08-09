Зеленский провёл специальное заседание для обсуждения контрнаступления ВСУ
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Об этом Зеленский написал в Telegram.
«Сегодняшняя ставка — в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме — нашему наступлению», — говорится в сообщении.
По словам украинского лидера, на встрече с докладами выступили главком ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский, а также начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Ранее Минобороны России заявило об уничтожении около 210 солдат украинских войск в боях на Донецком направлении фронта.