Зеленский провёл специальное заседание для обсуждения контрнаступления ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что провёл ставку в специальном формате в «самом узком» кругу, на которой обсуждалось контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Сегодняшняя ставка — в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме — нашему наступлению», — говорится в сообщении.

По словам украинского лидера, на встрече с докладами выступили главком ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский, а также начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении около 210 солдат украинских войск в боях на Донецком направлении фронта.