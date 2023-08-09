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За сутки ВСУ выпустили около 100 снарядов по населённым пунктам Херсонской области

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Вооружённые силы Украины за последние сутки совершили артиллерийский обстрел населённых пунктов Херсонской области. По данным экстренных служб региона, было выпущено около 100 снарядов — 70 в течение дня и 30 в течение ночи.
За сутки ВСУ выпустили около 100 снарядов по населённым пунктам Херсонской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Казачьи Лагеря, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии», — отмечается в сообщении.

Информация о потерях среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется. 

Ранее стало известно, что российские войска из группировки «Юг» отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ за сутки на Донецком направлении.

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