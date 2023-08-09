За сутки ВСУ выпустили около 100 снарядов по населённым пунктам Херсонской области
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Об этом сообщает ТАСС.
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Казачьи Лагеря, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии», — отмечается в сообщении.
Информация о потерях среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Ранее стало известно, что российские войска из группировки «Юг» отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ за сутки на Донецком направлении.