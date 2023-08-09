За сутки ВСУ выпустили около 100 снарядов по населённым пунктам Херсонской области

Вооружённые силы Украины за последние сутки совершили артиллерийский обстрел населённых пунктов Херсонской области. По данным экстренных служб региона, было выпущено около 100 снарядов — 70 в течение дня и 30 в течение ночи.

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