CNN: украинский конфликт перешёл в более тяжёлую стадию для Украины
- AP
Об этом сообщает CNN.
Кроме того, Украине сложно вести бои, так как для наступления необходимо численное превосходство над укрепившимися российскими войсками.
«В то время как российские войска оказались уязвимы в ходе первоначального наступления и несостоявшегося штурма Киева, сейчас военные действия перешли в более тяжёлую для Украины стадию», — уточняется в материале.
Ранее американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль заявил, что руководство Украины является «командой школьников», которая играет против «команды колледжа» и не имеет шансов в противостоянии с Россией.