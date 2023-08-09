Украинский конфликт перешёл в более тяжёлую стадию для Киева. Утверждается, что неудачи Украины и значительные боевые потери отчасти объясняются тем, что Россия в течение нескольких месяцев создавала окопы, минные поля и укреплённые оборонительные позиции.

Об этом сообщает CNN.

Кроме того, Украине сложно вести бои, так как для наступления необходимо численное превосходство над укрепившимися российскими войсками.

«В то время как российские войска оказались уязвимы в ходе первоначального наступления и несостоявшегося штурма Киева, сейчас военные действия перешли в более тяжёлую для Украины стадию», — уточняется в материале.

Ранее американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль заявил, что руководство Украины является «командой школьников», которая играет против «команды колледжа» и не имеет шансов в противостоянии с Россией.