Власти сообщили о повреждении элеватора в Харьковской области Украины

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в городе Волчанске Харьковской области Украины повреждение получил элеватор.

Об этом он написал в Telegram.

«В результате массированных обстрелов Волчанска повреждён элеватор», — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что взрывы происходят в Купянске Харьковской области.