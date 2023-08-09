Власти сообщили о повреждении элеватора в Харьковской области Украины
Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в городе Волчанске Харьковской области Украины повреждение получил элеватор.
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в Telegram.
«В результате массированных обстрелов Волчанска повреждён элеватор», — говорится в сообщении.
Ранее украинские СМИ сообщили, что взрывы происходят в Купянске Харьковской области.
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