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Марочко заявил о появлении украинского спецназа «Железные волки» под Красным Лиманом

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Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике замечен украинский спецназ «Железные волки».
Марочко заявил о появлении украинского спецназа «Железные волки» под Красным Лиманом
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит РИА Новости.

«В районе населённого пункта Красный Лиман отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения «Железные волки», — сказал Марочко.

По его словам, это подразделение выполняет в том числе карательные задачи в отношении мирных жителей и военных ВСУ, которые самовольно покинули позиции.

Ранее Марочко заявил о переброске Киевом подкрепления под Красный Лиман.

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