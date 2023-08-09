Марочко заявил о появлении украинского спецназа «Железные волки» под Красным Лиманом

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике замечен украинский спецназ «Железные волки».

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Его слова приводит РИА Новости. «В районе населённого пункта Красный Лиман отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения «Железные волки», — сказал Марочко. По его словам, это подразделение выполняет в том числе карательные задачи в отношении мирных жителей и военных ВСУ, которые самовольно покинули позиции. Ранее Марочко заявил о переброске Киевом подкрепления под Красный Лиман.