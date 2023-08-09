Власти сообщили о повреждении нескольких ЛЭП и газопровода в украинском Никополе

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что несколько линий электропередачи (ЛЭП) и газопровод в Никополе получили повреждения.

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Об этом он написал в Telegram. «Повреждены... четыре линии электропередачи и газопровод», — говорится в сообщении. Ранее украинские СМИ сообщили, что взрывы происходят в Купянске Харьковской области.