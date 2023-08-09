Власти сообщили о повреждении нескольких ЛЭП и газопровода в украинском Никополе
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что несколько линий электропередачи (ЛЭП) и газопровод в Никополе получили повреждения.
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в Telegram.
«Повреждены... четыре линии электропередачи и газопровод», — говорится в сообщении.
Ранее украинские СМИ сообщили, что взрывы происходят в Купянске Харьковской области.
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