Группировка «Центр» ВС России отразила шесть атак украинской армии

Группировка российских войск «Центр» сорвала шесть попыток атаковать со стороны украинской армии, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

«Подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ», — цитирует РИА Новости Савчука.

По его словам, потери украинской армии составили примерно 60 человек.

Также были уничтожены БМП, бронированная машина и два пикапа ВСУ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы на Южно-Донецкое направление, в центре его внимания — населённые пункты Старомайорское и Урожайное.