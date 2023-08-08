Мэр Донецка сообщил о повреждении больницы из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом проинформировал мэр города Алексей Кулемзин.
«Дополнительная информация о пострадавших объектах во время обстрелов Донецка: Киевский район — здание ГБУ «ЦГКБ №1 города Донецка» по улице Розы Люксембург», — говорится в сообщении.
Кроме того, под удар ВСУ попал цех электроремонтного участка шахты им. Скочинского, стройцех и кузня шахты им. Абакумова в Кировском районе, а также здание Октябрьского РЭС и спецтехника в Куйбышевском районе.
Ранее Кулемзин заявил, что мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинской армии.