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Мэр Донецка сообщил о повреждении больницы из-за обстрела ВСУ

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Здание больницы повреждено в результате ударов украинских войск по Киевскому району Донецка.
Мэр Донецка сообщил о повреждении больницы из-за обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом проинформировал мэр города Алексей Кулемзин.

«Дополнительная информация о пострадавших объектах во время обстрелов Донецка: Киевский район — здание ГБУ «ЦГКБ №1 города Донецка» по улице Розы Люксембург», — говорится в сообщении.

Кроме того, под удар ВСУ попал цех электроремонтного участка шахты им. Скочинского, стройцех и кузня шахты им. Абакумова в Кировском районе, а также здание Октябрьского РЭС и спецтехника в Куйбышевском районе.

Ранее Кулемзин заявил, что мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинской армии.

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