В ВСУ считают российские беспилотники «Ланцет» одной из главных угроз на поле боя, потому что «их очень много», и они «доставляют много хлопот», пишет The Telegraph.

«Ланцет» стал особой проблемой для украинских войск на передовой, отмечает издание: этот относительно недорогой БПЛА способен уничтожать технику, «во много раз превышающую его размер и стоимость».

Авторы статьи отмечают, что работая в паре со вторым дроном-корректировщиком, «Ланцет» может барражировать в небе, «пока цель не обнаружит себя». При этом из-за его способности маневрировать защититься от дрона очень трудно.

«Их очень много, и они доставили нашим силам много хлопот, потому что у нас нет такого оружия», — отметил один из украинских военных.

Президент России Владимир Путин ранее отметил эффективность беспилотников «Куб» и «Ланцет» в уничтожении техники ВСУ.

Производство этих БПЛА нужно увеличить, подчеркнул он.

3 августа RT сообщил, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» с момента начала специальной военной операции поразили 500 целей.