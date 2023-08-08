Переводчица Зеленского рассказала о мерах безопасности, которые применяет его охрана

Переводчица, сопровождавшая Владимира Зеленского, рассказала о мерах обеспечения безопасности украинского президента.

Как сообщает радиостанция Europe1, переводчица по имени Анна сопровождала Зеленского в поездках несколько раз.

По её словам, для работы с президентом при себе нужно иметь паспорт и документ об аккредитации. Также её опрашивали и попросили сдать телефон за полчаса до встречи.

«Машину проверили, и нам пришлось отдать свои телефоны за 30 минут до встречи, о месте которой мы узнали только в последний момент», — сообщила Анна.

В феврале британское издание The Times опубликовало статью, в которой рассказало о порядках и обстановке в бункере Зеленского и в его офисе на Банковой.