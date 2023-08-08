CNN: Запад получает всё больше «отрезвляющих» сведений о неудачах Киева

Чиновники западных стран стали получать всё более «отрезвляющие» отчёты о неудачах Киева в рамках контрнаступления.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских и западных чиновников.

«Наши брифинги отрезвляют. Нам напоминают о проблемах, с которыми они (киевские власти. — RT) сталкиваются», — заявил член палаты представителей от Демократической партии Майк Куигли.

Данное заявление он сделал после своего визита в Европу, где проводил переговоры с американскими командирами, обучающими украинских военных.

Как указал неназванный высокопоставленный западный дипломат, шансы Киева хоть на какой-то прогресс в контрнаступлении «крайне маловероятны».

По данным CNN, украинские силы понесли «ошеломляющие потери» при контрнаступлении, что вынудило ВСУ начать сдерживать некоторые подразделения.

«Если они не смогли совершить больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, то какова вероятность того, что это вдруг произойдёт с учётом того, что они будут истощены ещё больше?» — добавил западный дипломат.

Ранее американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что никакое вооружение Запада не поможет Украине победить Россию.