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Две шахты Донецка получили повреждения при обстреле ВСУ

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Две шахты получили повреждения в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск.
Две шахты Донецка получили повреждения при обстреле ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Tyler Stableford

Об этом сообщило Министерство угля и энергетики ДНР.

«В результате очередного обстрела Донецка было повреждено остекление в цехе электроремонтного участка шахты имени А.А. Скочинского и в здании стройцеха и кузни шахты имени Е.Т. Абакумова ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил о массированном обстреле Киевского района Донецка.

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