Две шахты Донецка получили повреждения при обстреле ВСУ

Две шахты получили повреждения в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск.

Об этом сообщило Министерство угля и энергетики ДНР.

«В результате очередного обстрела Донецка было повреждено остекление в цехе электроремонтного участка шахты имени А.А. Скочинского и в здании стройцеха и кузни шахты имени Е.Т. Абакумова ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил о массированном обстреле Киевского района Донецка.