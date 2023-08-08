Две шахты Донецка получили повреждения при обстреле ВСУ
- Gettyimages.ru
- © Tyler Stableford
Об этом сообщило Министерство угля и энергетики ДНР.
«В результате очередного обстрела Донецка было повреждено остекление в цехе электроремонтного участка шахты имени А.А. Скочинского и в здании стройцеха и кузни шахты имени Е.Т. Абакумова ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил о массированном обстреле Киевского района Донецка.