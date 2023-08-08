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Минобороны: ВС Белоруссии проводят учения в обстановке, максимально приближенной к боевой

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Белорусские военные проводят учения в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям.
Минобороны: ВС Белоруссии проводят учения в обстановке, максимально приближенной к боевой
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

Отмечается, что на полигоне Гожский прошёл этап с боевой стрельбой, в ходе которого состоялся розыгрыш тактического эпизода с ведением засадных действий.

«Руководством учения была создана сложная обстановка, максимально приближенная к реальной боевой», — говорится в сообщении.

Ранее подразделения механизированных бригад ВС Белоруссии приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК «Вагнер».

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