ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии и миномётов жилой сектор Новой Каховки
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Пострадавших, к счастью, нет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пожарные прибыли к месту возгорания на улице Богдана Хмельницкого.
Также в городе были слышны звуки взрывов.
Ранее, 4 августа, сообщалось, что ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя.
Также временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе.