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ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии и миномётов жилой сектор Новой Каховки

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Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии и миномётов жилой сектор Новой Каховки Херсонской области. В одном из домов возник пожар из-за попадания мины.
ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии и миномётов жилой сектор Новой Каховки
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Пострадавших, к счастью, нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожарные прибыли к месту возгорания на улице Богдана Хмельницкого.

Также в городе были слышны звуки взрывов.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские силы уничтожили артиллерией три штурмовые бригады ВСУ в регионе.

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