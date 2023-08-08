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Мэр Черкасс заявил, что возглавит борьбу с УПЦ в городе

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Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что возглавит борьбу с Украинской православной церковью в городе.
Мэр Черкасс заявил, что возглавит борьбу с УПЦ в городе
  • Gettyimages.ru
  • © Lyubov Demus

«Готовьтесь — в Черкассах не будет «московских» священников, в Черкассах будут молиться на украинском языке... Беру на себя обязательство возглавить эту тему против вас», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook*.

Ранее суд на Украине приговорил митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафана (Елецких) к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооружённой агрессии».

Патриарх Кирилл назвал гонением на веру приговор в отношении митрополита Ионафана.

В УПЦ сообщили о намерении обжаловать приговор митрополита Ионафана.

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