Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу «Мста-Б» и миномёт в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«За прошедшие сутки на Херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» уничтожены: 120-мм миномёт, расчёт и боекомплект к нему», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, были уничтожены пять боевиков ВСУ, ещё шестеро получили ранения.
Также была уничтожена гаубица «Мста-Б» с боекомплектом, три украинских боевика погибли.
Ранее на Херсонском направлении российские военные пресекли две попытки украинской армии перебросить личный состав в устье Днепра.