Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу «Мста-Б» и миномёт в Херсонской области

Российские артиллеристы за сутки уничтожили на Херсонском направлении гаубицу «Мста-Б» и 120-мм миномёт.

Об этом информирует РИА Новости.

«За прошедшие сутки на Херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» уничтожены: 120-мм миномёт, расчёт и боекомплект к нему», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, были уничтожены пять боевиков ВСУ, ещё шестеро получили ранения.

Также была уничтожена гаубица «Мста-Б» с боекомплектом, три украинских боевика погибли.

Ранее на Херсонском направлении российские военные пресекли две попытки украинской армии перебросить личный состав в устье Днепра.