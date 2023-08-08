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Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу «Мста-Б» и миномёт в Херсонской области

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Российские артиллеристы за сутки уничтожили на Херсонском направлении гаубицу «Мста-Б» и 120-мм миномёт.
Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу «Мста-Б» и миномёт в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«За прошедшие сутки на Херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» уничтожены: 120-мм миномёт, расчёт и боекомплект к нему», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, были уничтожены пять боевиков ВСУ, ещё шестеро получили ранения.

Также была уничтожена гаубица «Мста-Б» с боекомплектом, три украинских боевика погибли.

Ранее на Херсонском направлении российские военные пресекли две попытки украинской армии перебросить личный состав в устье Днепра.

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