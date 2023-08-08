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Марочко: ВСУ используют зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о применении ВСУ зажигательных боеприпасов на Краснолиманском направлении.
Марочко: ВСУ используют зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом он сообщил в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

«На Краснолиманском направлении противник при помощи зажигательных боеприпасов пытается вынудить наших военнослужащих покинуть позиции», — уточнил он.

Также Марочко добавил, что украинские боевики поджигают сухостой.

«Ввиду высоких дневных температур поджечь сухую древесину у вооружённых формирований Украины получается, однако резкая смена направления порывистого ветра не позволяет боевикам осуществить задуманное», — заключил эксперт.

Ранее Марочко заявил об активном применении украинскими военными самодельных беспилотников на границах Луганской Народной Республики.

Также Марочко сообщал, что украинские военные перебрасывают западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьков.

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