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В УПЦ сообщили о намерении обжаловать приговор митрополита Ионафана

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Приговор в отношении главы Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Ионафана неправомерен и будет обжалован, сообщили в УПЦ.
В УПЦ сообщили о намерении обжаловать приговор митрополита Ионафана
  • РИА Новости

«Считаем осуждение митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) неправомерным, а приговор суда заведомо незаконным и подлежащим пересмотру и отмене судом апелляционной инстанции», — говорится в заявлении церкви.

В УПЦ подчеркнули, что решение было принято с нарушением норм материального и процессуального права.

Ранее суд на Украине приговорил митрополита канонической Украинской православной церкви Ионафана (Елецких) к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооружённой агрессии».

Патриарх Кирилл назвал гонением на веру приговор в отношении митрополита Ионафана.

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