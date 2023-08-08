В УПЦ сообщили о намерении обжаловать приговор митрополита Ионафана

Приговор в отношении главы Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Ионафана неправомерен и будет обжалован, сообщили в УПЦ.

«Считаем осуждение митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) неправомерным, а приговор суда заведомо незаконным и подлежащим пересмотру и отмене судом апелляционной инстанции», — говорится в заявлении церкви.

В УПЦ подчеркнули, что решение было принято с нарушением норм материального и процессуального права.

Ранее суд на Украине приговорил митрополита канонической Украинской православной церкви Ионафана (Елецких) к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооружённой агрессии».

Патриарх Кирилл назвал гонением на веру приговор в отношении митрополита Ионафана.