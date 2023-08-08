WION: отказ ВСУ от тактики США в ходе наступления играет на руку России
Отмечается, что контрнаступление ВСУ идёт медленно, оборона России хорошо укреплена.
Также часть западной техники оказалась неэффективной и не смогла преодолеть минные поля.
«И теперь украинские подразделения отказываются от планов атаковать российские позиции, используя сложные западные маневры», — говорится в сообщении.
Ранее в Пентагоне признали, что потери украинских военных в ходе контрнаступления объясняются в основном минными полями.
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские военные не имеют успеха в ходе своего контрнаступления: попытки прорвать российскую оборону с использованием стратегических резервов оказались безрезультатными.