Украинские военные в ходе наступления отказываются от тактики США, что играет на руку России, сообщает индийский канал WION.

Отмечается, что контрнаступление ВСУ идёт медленно, оборона России хорошо укреплена.

Также часть западной техники оказалась неэффективной и не смогла преодолеть минные поля.

«И теперь украинские подразделения отказываются от планов атаковать российские позиции, используя сложные западные маневры», — говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне признали, что потери украинских военных в ходе контрнаступления объясняются в основном минными полями.

Президент России Владимир Путин отметил, что украинские военные не имеют успеха в ходе своего контрнаступления: попытки прорвать российскую оборону с использованием стратегических резервов оказались безрезультатными.