Узнать больше

Кадыров: Чечня с начала СВО отправила в зону боёв более 29 тысяч бойцов

Короткая ссылка
Более 29 тыс. бойцов отправились из Чечни в зону проведения спецоперации с февраля 2022 года. Сейчас на фронте находятся свыше 7 тыс. военных.
Кадыров: Чечня с начала СВО отправила в зону боёв более 29 тысяч бойцов
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он сообщил, что в ходе совещания с командирами силовых ведомств Чечни провёл обсуждение самых актуальных вопросов, которые касаются СВО.

 «Руководитель регионального штаба по проведению СВО Магомед Даудов доложил, что за всё время СВО в зону боевых действий из Чеченской Республики направлено более 29 тыс. бойцов, из них 13 тыс. — добровольцы», — пишет Кадыров.

По словам главы республики, за всё время СВО в Чечне организовали три батальона и столько же полков по линии Минобороны России, которые в короткие сроки были обеспечены обмундированием, техникой и вооружением. Также было сформировано ещё три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью более 5 тыс. военных.

Ранее Кадыров заявил, что в зону боевых действий на Украине отправилась новая группа добровольцев из Чечни. Предварительно они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить