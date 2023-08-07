Кадыров: Чечня с начала СВО отправила в зону боёв более 29 тысяч бойцов
- РИА Новости
Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Он сообщил, что в ходе совещания с командирами силовых ведомств Чечни провёл обсуждение самых актуальных вопросов, которые касаются СВО.
«Руководитель регионального штаба по проведению СВО Магомед Даудов доложил, что за всё время СВО в зону боевых действий из Чеченской Республики направлено более 29 тыс. бойцов, из них 13 тыс. — добровольцы», — пишет Кадыров.
По словам главы республики, за всё время СВО в Чечне организовали три батальона и столько же полков по линии Минобороны России, которые в короткие сроки были обеспечены обмундированием, техникой и вооружением. Также было сформировано ещё три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью более 5 тыс. военных.
Ранее Кадыров заявил, что в зону боевых действий на Украине отправилась новая группа добровольцев из Чечни. Предварительно они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа.